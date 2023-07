Castelnovo Monti entra nel futuro

Aperti i cantieri di Open Fiber per i lavori di connessione in fibra ottica di circa 2280 residenze civiche nel comune di Castelnovo Monti attraverso un’infrastruttura che si sviluppa su 154 chilometri di cui oltre il 70% con il riutilizzo di reti sotterranee o aeree già esistenti. I cantieri di Open Fiber, nell’ambito del‘Piano Italia 1 Giga’, attivano il progetto di digitalizzazione finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attraverso il bando indetto da Infratel Italia. Il progetto viene finanziato per il 70% con fondi pubblici e per l’ulteriore 30% da Open Fiber. L’intervento riguarda zone non coperte da rete idonea per velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbits. L’intervento era atteso da anni, lo annuncia l’assessore ai lavori pubblici di Castelnovo, Giorgio Severi: "Finalmente andiamo a sbloccare una situazione che ci aveva visto posti ‘in coda’ rispetto ad altri comuni appenninici in quanto Castelnovo era segnalato come area già coperta dalla banda larga, ora grazie alla collaborazione di Open Fiber avremo una banda ultra larga che rappresenta un netto miglioramento. Per tutto l’Appennino è essenziale poter contare su infrastrutture digitali moderne, significa poter garantire un servizio indispensabile a imprese, professionisti e famiglie, questo consente una migliore tenuta del territorio". Con oltre 13,5 milioni di unità immobiliari già connesse in Italia alla sua nuova rete a banda ultra larga, Open Fiber è il principale operatore italiano FTTH e tra i leader in Europa. Oggi la connettività ultra-veloce di Open Fiber è disponibile in 240 città e 5.000 piccoli comuni. "Grazie alle ottime relazioni con l’amministrazione comunale di Castelnovo Monti – spiega Sabato Basso, Field Manager di Open Fiber - possiamo avviare i cantieri per realizzare l’infrastruttura a banda ultra larga del ‘Piano Italia a 1 Giga’.

