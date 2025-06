Castelnovo Monti, gravi due giovani dopo lo schianto fra auto

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 29 giugno 2025 – Un violento schianto tra due auto ha provocato il ferimento di due persone, entrambe in modo grave. Massiccio lo spiegamento di forze dei soccorsi, che poco dopo le 5,30 di oggi sono intervenuti in via Risorgimento, tratto dell’ex Statale 63, dove si erano scontrate frontalmente due vetture.

Si tratta di un’Audi A4 condotta da un giovane di 26 anni residente a Villa Minozzo, e di una Fiat Panda con a bordo una ventunenne abitante a Castelnovo Monti. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco del distaccamento locale, in quanto uno degli automobilisti era rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. Il giovane è stato caricato a bordo dell’elisoccorso di Parma, atterrato un in campo nei pressi del luogo dell’incidente, per essere accompagnato al Maggiore di Parma, mentre la ragazza è stata trasportata in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio, con personale dell’automedica ad assisterla durante il tragitto.

Entrambi hanno riportato gravi traumi, ma non sembrano essere in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile per effettuare gli accertamenti tecnici.