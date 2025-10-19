Qualcosa si muove

Valerio Baroncini
Qualcosa si muove
ReggioEmilia
CronacaCastelnovo Monti, il furto nel market si trasforma in rapina
19 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Castelnovo Monti, il furto nel market si trasforma in rapina

Uno straniero di 33 anni ha strattonato il responsabile del negozio per tentare la fuga

Sono intervenuti i carabinieri

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 19 ottobre 2025 - Ha tentato di rubare merce da un supermercato di Castelnovo Monti, per un valore di circa cento euro, ma è stato fermato per ben due volte e alla fine arrestato non solo per rapina impropria ma anche per resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto nella mattinata di venerdì, quando un 33enne originario della Nuova Guinea ha cercato di uscire dal negozio con merce non pagata. Subito è stato fermato dal responsabile del market, recuperando la merce. Ma lo straniero è tornato alla carica poco dopo, tentando a sua volta di tornare in possesso del bottino. Nuovamente inseguito e fermato dal commerciante, il presunto ladro non ha esitato a strattonarlo, con il tentato furto che si è trasformata in rapina impropria. L’uomo è stato bloccato anche grazie all’aiuto di un autista di autobus testimone della scena. Ad aggravare la posizione del 33enne anche la sua reazione all’arrivo dei carabinieri, tanto da aggiungere a suo carico pure la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

