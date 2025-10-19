Castelnovo Monti, il furto nel market si trasforma in rapina

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 19 ottobre 2025 - Ha tentato di rubare merce da un supermercato di Castelnovo Monti, per un valore di circa cento euro, ma è stato fermato per ben due volte e alla fine arrestato non solo per rapina impropria ma anche per resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto nella mattinata di venerdì, quando un 33enne originario della Nuova Guinea ha cercato di uscire dal negozio con merce non pagata. Subito è stato fermato dal responsabile del market, recuperando la merce. Ma lo straniero è tornato alla carica poco dopo, tentando a sua volta di tornare in possesso del bottino. Nuovamente inseguito e fermato dal commerciante, il presunto ladro non ha esitato a strattonarlo, con il tentato furto che si è trasformata in rapina impropria. L’uomo è stato bloccato anche grazie all’aiuto di un autista di autobus testimone della scena. Ad aggravare la posizione del 33enne anche la sua reazione all’arrivo dei carabinieri, tanto da aggiungere a suo carico pure la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.