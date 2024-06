Castelnovo Monti non cambia. Ferrari scelto per il dopo-Bini

Emanuele Ferrari, vicesindaco di entrambe le giunte di Enrico Bini, è il nuovo primo cittadino della capitale della montagna reggiana, Castelnovo Monti: ha raccolto il 57,21% delle preferenze pari a 3018 voti. Rispetto alla precedente tornata elettorale, però, la lista ha perso il 3%, ma ciò si spiega con il rimescolamento politico ha portato ad avere solo due candidati in campo invece dei 4 del 2019.

Tra i primi a porgergli le congratulazioni pubbliche Walter Ganapini, membro onorario del comitato della Eea, l’Agenzia europea per l’ambiente. Lo sfidante, il dottor Ermanno Briglia, con "Castelnovo al Centro" è riuscito a raccogliere comunque in buon 42,79%, pari a 2257 voti. La percentuale dei votanti è stata del 65,30%, quasi otto punti percentuali in meno rispetto alle amministrative di cinque anni fa. La campagna elettorale è stata vivace, incentrata su temi pesanti come quelli della sanità e della rigenerazione urbana. Altrettanto pepata sarà l’opposizione consiliare.

Francesca Chilloni