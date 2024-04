Castelnovo Monti rende omaggio a Giacomo Matteotti

Il prossimo mese di giugno ricorreranno i cento anni dall’omicidio di Giacomo Matteotti, avvenuto a Roma nel 1924. Una personalità e un episodio fondamentali per comprendere la storia di quel periodo. Per riscoprire l’importanza di Matteotti e farne conoscere i valori e l’impegno, nel foyer del teatro Bismantova di Castelnovo Monti, alle 16,30 di oggi, è in programma. "L’uomo del coraggio: Giacomo Matteotti a cento anni dal delitto", una iniziativa a cura di Maria Assunta Ferretti, con una ricostruzione attraverso documenti, passi letterari e sequenze filmiche.

In un celebre discorso alla Camera del 30 maggio 1924, Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, denunciò che le elezioni politiche svoltesi il 6 aprile di quell’anno erano avvenute in un clima di sistematiche violenze e di brogli sfacciati. Matteotti pagò con la vita il suo coraggio. L’iniziativa è proposta da Comune di Castelnovo, Unione Appennino, Teatro Bismantova, Associazione Liberamente Montagna e Anpi Castelnovo Monti.

Per informazioni: biblioteca Crovi, tel. 0522-610204 (biblioteca@comune.castelnovonemonti.re.it).