Castelnovo Monti, si avvicina alla moglie e viene arrestato

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 27 novembre 2023 – Sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento, un uomo di 57 anni ha violato il provvedimento del giudice, tanto da essere arrestato, con la concessione (per ora) dei domiciliari. L’uomo, residente in Appennino, per anni, spesso per abuso di alcolici, aveva offeso e minacciato la moglie, arrivando anche alla violenza fisica. A giugno si era arrivati alla misura cautelare, inizialmente rispettata. Ma nei giorni scorsi l’uomo risulta aver violato il divieto, avvicinandosi alla vittima con minacce di morte, inviando messaggi alla figlia con richieste di contatto con la madre, ammettendo pure di non aver alcun interesse verso le regole imposte dall’autorità giudiziaria. A quel punto, verificati i fatti, i carabinieri di Castelnovo Monti hanno segnalato la vicenda alla magistratura, con il giudice che ha ordinato l’arresto (ai domiciliari) con l’applicazione del braccialetto elettronico. Ieri mattina il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri.