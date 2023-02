Castelnovo, oggi tutti sui carri

Maschere, coriandoli, dolci e musica alle tante feste di carnevale in programma oggi. A Castelnovo Sotto dalle 14,30 tornano i grandi carri allegorici e le mascherate, con animazione affidata allo spettacolo di burattini del Centro teatrale Coriani, esibizioni di clown, maghi, giocolieri e mangiafuoco, oltre a un "mini parco dei divertimenti con gonfiabili, scivoli e musica a volontà, fino agli spettacoli con bolle di sapone, sculture di palloncini e il truccabimbi.

A Rubiera alle 14,30 festa di carnevale dal Bar Principe, animata dall’Herberia Band, fra bolle di sapone e truccabimbi.

Eventi anche alla parrocchia di San Martino Piccolo a Correggio, in piazza Battisti a Villarotta di Luzzara, oltre che in piazza Landini e in centro a Fabbrico. Dalle 15 festa di carnevale al Kaleidos di Poviglio con gnocco fritto e chiacchiere.