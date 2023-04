Castelnovo perde un pezzo di storia

Si è spento il noto commerciante Zino Bedini, deceduto all’ospedale Sant’Anna a 83 anni. Ne danno il doloroso annuncio la moglie Franca, le figlie Stefania e Sabina, la nipote Giorgia con l’amico Alfredo, parenti ed amici. I funerali avranno luogo domani con partenza dalla camera ardente del Sant’Anna alle 14,30 per la chiesa di Cagnola. A conclusione della cerimonia il feretro verrà accompagnato all’Ara di cremazione a cura delle pompe funebri Manfredi, poi le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Cagnola. Questa sera alle 19,30 verrà recitato il Santo Rosario nella camera ardente dell’obitorio dell’ospedale. Addolorati i familiari, ringraziano tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia del caro estinto. Zino Bedini, da oltre 70 anni titolare del negozio di elettrodomestici di piazza Martiri della Libertà nel centro di Castelnovo Monti, ha lavorato fino a marzo, quindi la malattia che in poco tempo l’ha sottratto ai suoi cari. Ha iniziato questa sua attività giovanissima lavorando in negozio con il padre Guerrino, poi da solo e adesso toccherà alle figlie portare avanti l’attività. Bedini fino ad un mese fa portava le bombole di gas a casa dei clienti ed era molto conosciuto anche per la sua grande passione per la caccia.

Settimo Baisi