Castelnovo si riscatta

Riscatto dell’LG Competition Castelnovo Monti (12) nel recupero casalingo di Divisione Regionale 2 contro l’Heron Bagnolo (14). La formazione appenninica regola 86-84 al supplementare il quintetto di Bartoli, cui non bastano i 24 punti di Mariani Cerati ed i 24 di Martinelli; dall’altra parte oltre al sempreverde Mallon (21) non manca il contributo di Ferri, 20 punti all’attivo. La già citata Correggio (10), coglie invece il secondo successo nel giro di pochi giorni superando senza difficoltà le Aquile Gualtieri (4), che proseguono il loro periodo no arrivando a 4 sconfitte di fila, cadendo 86-69: nei padroni di casa spiccano Butkevicius (20), De Lucia (17) e Baracchi (16), dall’altra parte l’unico a trovare con continuità la via del canestro è Benazzi (24). In coda il Gelso (6) trova la terza vittoria stagionale regolando 56-47 il fanalino Arbor (0) con 17 punti di Tasselli, abbandonando in tal modo la penultima piazza.

Il programma. Stasera alle 21 Saturno (12)-Bibbianese (8) e LG Competition (12)-Luzzara (18), mentre alle 21,15 palla a due per Go Basket (12)-Correggio (10); alle 21,30 spazio a Gazze Canossa (18)-Campagnola (12), Gualtieri (4)-Arbor (0), Gelso (6)-Torre (20) e Sampolese (20)-Heron (14).