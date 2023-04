Castelnovo Sotto, arrestato per i maltrattamenti alla madre

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 19 aprile 2023 – E’ accusato di maltrattamenti e minacce alla madre, per motivi economici. E ora, con la condanna penale diventata definitiva, un trentenne è stato arrestato dai carabinieri di Castelnovo Sotto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura reggiana. All’uomo sono stati concessi i domiciliari per espiare la pena residua, legata a una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. I fatti risalgono all’estate del 2016, a Cavriago, dove la vittima e il figlio abitavano all’epoca dei fatti. La sorella dell’uomo aveva assistito alla lite con la madre, poi aggredita mettendole le mani al collo e rinvenuta in stato di choc, per poi essere portata in ospedale, in forte stato di agitazione. L’intervento della sorella e poi dei carabinieri aveva evitato il peggio. Pare che non fosse la prima volta che accadevano simili episodi. Il trentenne è stato denunciato e condannato, con la sentenza ora definitiva e l’imputato che dovrà scontare la pena ai domiciliari.