Castelnovo Sotto, incidente mortale con scooter rubato

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 11 maggio 2023 - E’un dramma nel dramma quello che si vive a Castelnovo Sotto per la prematura scomparsa di un giovane di appena 16 anni. E gli sviluppi delle indagini rendono ancora più tragica la vicenda, che coinvolge tutti nel paese della Bassa. E’ stato infatti individuato il giovane che era alla guida dello scooter coinvolto nell’incidente poi costato la vita al passeggero, Matteo Botti, 16 anni, avvenuto domenica sera a Parma, nel quartiere Sidoli. La polizia locale lo ha rintracciato, dopo che si era allontanato dal luogo dello schianto con un altro mezzo a due ruote, lasciando a terra il sedicenne in condizioni disperate e un altro ragazzo ferito. Grazie alla videosorveglianza si sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Pare infatti che lo scooter coinvolto nell’incidente fosse stato rubato poco prima e che Matteo non indossasse il casco. Proprio questo avrebbe favorito la gravità del trauma cranico, poi risultato fatale nonostante un intervento chirurgico al Maggiore di Parma. Il conducente dello scooter si sarebbe allontanato proprio con lo scooter, tentando una fuga impossibile. Spinto dal rimorso, si sarebbe poi confidato con un amico sacerdote. E questo ha permesso agli investigatori di risolvere il caso. Dunque, un dramma nel dramma. Che si vive in modo chiaro a Castelnovo Sotto, dove la comunità locale è sgomenta, oltretutto a pochi giorni dal voto per il governo comunale. L’altra sera un folto gruppo di amici di Matteo, del fratellino e delle due sorelle si è radunato in centro per un momento di riflessione. Il sindaco Francesco Monica ha espresso cordoglio ai familiari, in particolare al padre Stefano, già consigliere comunale nella sua lista di maggioranza. E l’altro candidato sindaco, Roberto Cocconi, ha deciso di sospendere gli ultimi appuntamenti della campagna elettorale, in segno di lutto. La famiglia di Matteo ha concesso l'autorizzazione per l'espianto degli organi del ragazzo.