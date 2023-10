Castelnovo Sotto, padre di famiglia allontanato da moglie e figli

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 22 ottobre 2023 – Maltrattamenti domestici e violenza duravano da circa sei anni. Una vita da incubo per una donna e per i suoi figli minorenni, a loro volta oggetto di violenza quando cercavano di intervenire in difesa della madre. I carabinieri di Castelnovo Sotto hanno indagato sulla vicenda, arrivando non solo alla denuncia dell’uomo, un cinquantenne abitante in paese, per maltrattamenti in famiglia aggravati, ma anche al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con l’applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati, perfino alla scuola dei figli. Dopo che, finalmente, la donna ha deciso di denunciare i fatti, i carabinieri hanno scoperto che era ormai dal 2017 che la situazione andava avanti tra violenze, aggressioni psicologiche e maltrattamenti: lanci di oggetti, sputi, strette al collo, pugni alla porta della stanza dove donna e figli cercavano rifugio, minacce di morte, perfino un pugno sulla spalla a uno dei figli, tanto da dover necessitare di cure mediche. Poi, finalmente, la denuncia in caserma che ha fatto scattare i provvedimenti giudiziari.