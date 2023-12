Castelnovo Sotto, aggredito dall'ex proprietario di casa

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 28 dicembre 2023 - Era intenzionato ad accedere al suo ex alloggio per recuperare alcuni oggetti, ma il nuovo proprietario, di 72 anni, si è opposto, sostenendo che non c’era più nulla di proprietà dell’altro e che tutto era già stato recuperato da un suo familiare. Il 75enne in questione avrebbe spintonato il proprietario, cercando di colpirlo con un pugno, che è stato schivato, ma con l’aggressore che ha afferrato il braccio dell’altro per poi minacciarlo. I carabinieri di Castelnovo Sotto si sono occupati della vicenda, arrivando alla denuncia del 75enne per i reati di percosse e minacce. E’ accaduto a metà novembre. Quando la vittima, minacciata e picchiata, ha manifestato l’intenzione di chiamare i carabinieri, il 75enne ha deciso di allontanarsi. Per fortuna non si sono registrate conseguenze gravi dal punto di vista fisico per la vittima. Ma il 72enne si è comunque recato in caserma per raccontare quanto successo, facendo avviare accertamenti, conclusi per ora con la denuncia del presunto aggressore alla magistratura reggiana.