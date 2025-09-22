Castelnovo Sotto, ai domiciliari dopo condanna per atti persecutori

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 22 settembre 2025 – Condannato a due anni di reclusione per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, per un uomo di 41 anni, residente a Castelnovo Sotto, è scattato l’arresto, con la concessione dei domiciliari, dopo che la sentenza è diventata definitiva. Deve scontare un residuo di 11 mesi e sei giorni di arresto, potendo uscire solo in precisi orari autorizzati dal giudice. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto. Gli episodi in questione erano avvenuti tra la fine del 2022 e il giugno del 2023 ai danni dell’ex compagna, con la quale aveva avuto una relazione per oltre tre anni. Alla fine del rapporto aveva manifestato un comportamento ossessivo con appostamenti, messaggi, telefonate continue, pedinamenti, tentativi di incontro, atteggiamenti minacciosi e intimidatori. Era stata presentata denuncia ai carabinieri, con l’avvio delle indagini, il processo e la condanna, ora diventata definitiva. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito ieri pomeriggio.