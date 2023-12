Castelnovo Sotto, anziana truffata da falsi carabinieri

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 6 dicembre 2023 – Non si ferma la piaga delle truffe agli anziani, nonostante i continui appelli delle forze dell’ordine lanciati attraverso i mezzi di informazione. Una donna ottantenne, abitante a Castelnovo Sotto, è stata raggiunta da due impostori, che si sono presentati falsamente come carabinieri, dicendo che stavano facendo controlli dopo aver avuto segnalazione della presenza di ladri. Ieri pomeriggio la pensionata è caduta nel tranello, permettendo ai due falsi tutori dell’ordine di entrare in casa per il controllo. Peccato che i malviventi fossero loro, fuggendo via con oggetti in oro del valore di alcune migliaia di euro. Poco dopo la vittima si è accorta di quanto successo e ha dato l’allarme ai carabinieri, quelli veri, i quali hanno avviato le indagini. Immediate le ricerche, in base alla descrizione sommaria dei due individui, finora riusciti a far perdere le loro tracce. Resta sempre valido il consiglio di diffidare sempre degli sconosciuti, anche quando si presentano come poliziotti o carabinieri. Meglio sempre verificare con una telefonata ai classici numeri di emergenza.