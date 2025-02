Castelnovo Sotto, arrestato dopo le condanne per droga

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 1 febbraio 2025 – Oltre dieci anni fa, tra il 2010 e il 2015, si è reso responsabile di detenzione e traffico di droga, ma anche resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, condannato a tre anni, quattro mesi e 21 giorni di reclusione, più una multa da 14 mila euro. Un quarantenne di origine nordafricana, abitante a Castelnovo Sotto, si è visto confermate le sentenze di condanna, ora diventate definitive. Inizialmente l’uomo aveva richiesto l’affidamento in prova o i domiciliari. Ma si era poi reso irreperibile sul territorio nazionale. E questo non aveva permesso all’autorità giudiziaria di valutare il caso. La richiesta del condannato è stata rigettata e ieri lo straniero è stato intercettato dai carabinieri di Gattatico, nel corso di un controllo avvenuto a Cadelbosco Sopra, dove il 40enne è stato fermato e condotto prima in caserma e poi in carcere, per espiare la pena detentiva. Le condanne, emesse dal tribunale di Reggio, risalgono al gennaio e marzo del 2014 e al febbraio 2018, definitive successivamente ma che solo ora potranno essere attuate con la reclusione.