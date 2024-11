Castelnovo Sotto, autocisterna si ribalta fuori strada

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 4 novembre 2024 - Strada chiusa al traffico con disagi alla viabilità, in mattinata, per un incidente che ha coinvolto una autocisterna di carburante uscita di strada in via Claudia, la carreggiata che collega Castelnovo Sotto a Campegine. Per cause al vaglio del carabinieri, il mezzo pesante ha sbandato, finendo nel campo che costeggia la strada. Sono stati subito mobilitati i soccorsi sanitari, temendo per le condizioni del conducente, per fortuna uscito dall’abitacolo senza conseguenze di rilievo. E’ stato comunque raggiunto dall’ambulanza della Pubblica assistenza locale e dall’automedica di Reggio per essere visitato e portato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, per alcuni accertamenti. Inizialmente era stato mobilitato anche l’elisoccorso di Parma, poi rientrato senza raggiungere il luogo dello schianto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, vista la presenza di carburante all’interno della cisterna.