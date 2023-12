Castelnovo Sotto, blocca con l'auto l'ingresso ai vicini di casa

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 6 dicembre 2023 – Ancora cattivi rapporti di vicinato hanno provocato un diverbio finito all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Accade a Castelnovo Sotto. E’ bastata l’auto di un 54enne parcheggiata davanti al cancello d’ingresso dell’abitazione di una coppia di vicini di casa per scatenare il caos. L’automobilista, infatti, per motivi pregressi, aveva lasciato appositamente l’auto davanti all’ingresso, dichiarando che la coppia non sarebbe uscita di casa se non quando lui avrebbe spostato la vettura. “Usate l’elicottero se volete uscire”, avrebbe aggiunto. A quel punto, per evitare il peggio, sono stati chiamati i carabinieri. Sono stati ascoltati i testimoni, confermando le minacce ai danni della coppia. Per questo il 54enne è stato denunciato dai carabinieri della locale caserma. Le indagini hanno fatto emergere la presenza di una servitù di passaggio al servizio dei residenti nella zona. Dunque, l’auto del 54enne andava spostata per garantire un diritto dei cittadini. La coppia, però, non ha sottovalutato l’episodio e ha deciso di sporgere querela, facendo così avviare un iter giudiziario.