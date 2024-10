Castelnovo Sotto, colpito a sprangate mentre carica la spesa in auto

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 28 ottobre 2024 - Un’aggressione con spranga per colpire alla testa e alla spalla un uomo di 48 anni che stava caricando la spesa in macchina, nel parcheggio di un supermercato di via Pallaia a Castellnovo Sotto. Non si trattava di un’azione per rapina o furto, quanto invece di un probabile gesto mirato con qualche controversia alla base. E’ su questo che indagano i carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto, ai quali la vittima si era rivolto, a fine luglio, in seguito all’aggressione, che aveva provocato lesioni guaribili in almeno un mese. Erano intervenuti i militari dell’Arma per le prime indagini, proseguite con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e con la raccolta delle testimonianze, permettendo di risalire al presunto autore dell’aggressione. Si tratta di un uomo di 37 anni, denunciato alla magistratura per lesioni personali, porto d’armi e oggetti atti a offendere. La vittima, di 48 anni, dopo l’aggressione era stata medicata in ospedale per i traumi riportati a causa dei colpi con la spranga in ferro. I carabinieri stanno indagando per cercare di risalire all’esatte cause che hanno scatenato quel gesto violento.