Castelnovo Sotto, denunciati per estorsione a un 17enne

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 3 febbraio 2025 - E’ stato avvicinato da un giovane mentre era su un autobus di linea. Poco dopo si è avvicinato un altro ragazzo e insieme hanno minacciato un 17enne, facendosi consegnare il denaro che aveva con sé: prima una quarantina di euro, poi altri spiccioli che gli erano rimasti in tasca. Una volta sceso dal mezzo di trasporto, la vittima ha subito contattato la madre, con la quale si è poi recato alla caserma dei carabinieri di Castelnovo Sotto per sporgere denuncia su quanto accaduto. L’episodio risale allo scorso ottobre, sulla linea interurbana tra Castelnovo Sotto e Reggio, e ora le indagini dei militari dell’Arma hanno portato alla denuncia dei due presunti responsabili. Si tratta di un sedicenne residente fuori provincia, segnalato al tribunale dei minori di Bologna, e di un 19enne abitante nella Bassa reggiana, denunciato alla magistratura ordinaria per estorsione in concorso. A permettere ai carabinieri di risolvere il caso sono state anche le immagini di sorveglianza interna del bus, che hanno reso più facili le indagini. I due denunciati sono stati inoltre riconosciuti dalla vittima in una apposita seduta fotografica