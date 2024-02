Castelnovo Sotto, droga dall'Olanda viaggiava nel pacco

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 19 febbraio 2024 – I carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto hanno sequestrato un pacco destinato prima a un cittadino residente a Parma, con l’indirizzo poi cambiato e finito a una sede della Bassa Reggiana di una società di spedizioni, che di fronte al sospetto di qualcosa di losco, ha segnalato la vicenda alle forze dell’ordine. Si è così risaliti a un uomo di 45 anni, residente in provincia di Bergamo, scoperto quando si è rivolto alla società di trasporti lamentando il ritardo nella consegna del plico, proveniente dall’Olanda, che attendeva da qualche settimana. All’interno c’era una sostanza stupefacente, l’Mdphp, una sostanza capace di modificare per percezioni sensoriali e le prestazioni fisiche, acquistata sul web. Una volta identificato il destinatario della sostanza proibita, i carabinieri di Castelnovo Sotto hanno avviato accertamenti, arrivando alla denuncia del bergamasco per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando pure i sei grammi di sostanza che erano contenuti nel pacco.