Castelnovo Sotto, due feriti nella sbandata del camion

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 16 maggio 2024 - Due persone sono state soccorse nella tarda mattinata di oggi per un incidente stradale accaduto in via Rivarolo, a Castelnovo Sotto, dove un camion è finito nel fossato laterale, ribaltandosi su un fianco. E’ accaduto verso le 10,30. Immediato l’allarme ai soccorsi, con la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto due ambulanze della Pubblica assistenza locale e della Croce azzurra di Poviglio, oltre al personale dell’autoinfermieristica. Sul posto anche i vigili del fuoco, visto che i due occupanti del camion risultavano bloccati nella cabina. Dopo essere stati liberati, sono stati entrambi affidati al personale sanitario per le medicazioni. Le loro condizioni non risultano preoccupanti. Pare che non vi siano altri veicoli coinvolti nell’incidente. Sul posto anche la polizia locale dell’Unione Terra di mezzo per eseguire gli accertamenti tecnici e per deviare il traffico su percorsi alternativi, visto che il tratto di via Rivarolo interessato dall’incidente è stato chiuso alla viabilità.