Castelnovo Sotto è pronto Il Castlein nuovo sindaco

Con uno sguardo al cielo sperando nella clemenza del meteo, c’è attesa a Castelnovo Sotto per l’esordio del carnevale 2025, previsto per domenica 16 febbraio con la prima sfilata allegorica, anticipata come tradizione dalla consegna della chiave della città che passa dal sindaco Francesco Monica al Castlein, la maschera simbolo dell’evento carnevalesco.

Poi inizierà la sfilata dei carri, prevista anche nelle tre domeniche successive, arricchita da un parco giochi con gonfiabili, sculture fatte con i palloncini, il truccabimbi e le bolle giganti di sapone. Chi vincerà il gonfalone che un anno fa è stato consegnato alla scuderia Avis? I campioni in carica si presentano con il carro "Sòta-Sovra", a sfidare "Club 69-Classe 96" con "Biologicamente", i "Saber" con "Saber Jamboree", la "Belvedere 3.0" con "Aristogatti in crociera", la "Olimpia 2" con "Per un mondo a colori", la "Junior" con "Il Re dell’auto-Cars", la "Montagnola" con "Street art revolution" e la "Fiac" con la mascherata "Settimana bianca". Inoltre, il gruppo dei ragazzi del Sap, riuniti nella scuderia "Amigos Locos" realizzano una mascherata dal titolo "Cannone peace and Love". Saranno presenti anche due carri realizzati dai genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia castelnovesi: la "Girasole-Palomar" con "Esilo grafitti" e "Villa Gaia" con "La foresta Gaia". Parteciperanno anche l’associazione Botteghe della Rocca con "Ma quelle bambole…guai a chi le tocca", i "Ribelli" con "Meglio soli che… mal accompagnati" e la "Confraternita 109" con "Il fair play tra le racchette".

Antonio Lecci