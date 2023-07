Castelnovo Sotto, furto al bancomat con l'esplosione

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 29 luglio 2023 – Ennesimo furto col sistema dell’esplosione al bancomat. E’ accaduto verso le quattro a Castelnovo Sotto, in via Gramsci, in centro al paese, dove i ladri hanno fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare (l’ex Banco San Geminiano e San Prospero).

Giunti sul posto, i carabinieri hanno accertato che i malviventi, poco prima, probabilmente attraverso il cosiddetto manufatto a “marmotta” innescato da un contatto elettrico, avevano fatto esplodere il bancomat prelevando il danaro contante dalla cassetta metallica, per un bottino di circa 80 mila euro.

I ladri sono poi fuggiti con il denaro. Evidenti anche i danni provocati dallo scoppio. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto, intervenuti insieme ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Guastalla. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno spento un principio d’incendio che si era innescato in seguito della deflagrazione. Si tratta di furti che avvengono solitamente nella notte tra sabato e domenica, subito dopo il riempimento della cassa bancomat per le esigenze del fine settimana.