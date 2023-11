Castelnovo Sotto, grave dopo una caduta in bici

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 24 novembre 2023 – Un cittadino straniero di 44 anni è stato portato in condizioni gravi al Santa Maria Nuova di Reggio dopo una caduta in bici avvenuta stamattina, poco prima delle sette, a Case Melli di Castelnovo Sotto. L’ambulanza della Pubblica assistenza locale è intervenuta con l’automedica per prestare il primo soccorso all’uomo, sul ciglio della strada. Dopo le prime cure è stato caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza in ospedale. Inizialmente è apparso cosciente, con le sue condizioni che si sono poi aggravate. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri non dovrebbero essere coinvolti altri veicoli in questo episodio. E neppure si esclude un possibile malore alla base della caduta del ciclista, che probabilmente si stava recando al lavoro. Sono in corso accertamenti ulteriori per poter chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.