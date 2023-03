Castelnovo Sotto, il Pd punta al bis del sindaco Monica

Si conferma la candidatura, per un mandato-bis, del sindaco di Castelnovo Sotto, Francesco Monica (foto), alle prossime elezioni comunali di metà maggio. Il Pd sta completando le squadre che saranno impegnate alla sfida elettorale nel centrosinistra. Dopo aver scelto Fabio Testi come candidato sindaco a Correggio, puntando su una figura d’esperienza che ha ricoperto il ruolo di assessore negli ultimi due mandati, il Pd a Castelnovo Sotto decide di puntare ancora su Monica. La candidatura, anticipata nei giorni scorsi dal Carlino, è stata ufficializzata l’altra sera in una assemblea con il segretario provinciale Massimo Gazza e i vertici locali del Pd. Francesco Monica, nato il 27 novembre 1994, vive da sempre a Castelnovo Sotto. Si è diplomato al liceo scientifico Aldo Moro a Reggio e si è laureato in filosofia all’università di Bologna. E’ capogruppo di maggioranza in consiglio provinciale. Dal 2013 è attivo nel Partito democratico. Nel 2017 è stato segretario del Pd di Castelnovo Sotto. Nel 2018 è stato eletto sindaco e ora punta alla rielezione.