Castelnovo Sotto, in cella dopo condanna per estorsione

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 21 dicembre 2024 - Per anni, insieme a un suo connazionale, ha vessato un 56enne mantovano, costringendolo con minacce e violenze a consegnare più volte delle somme di denaro. Gli episodi più gravi risalgono al novembre 2022, quando entrambi sono stati arrestati in flagranza dopo aver minacciato la vittima, nella sua abitazione, chiedendo di avere mille euro. Approfittando di un momento di distrazione degli indagati, il 56enne era riuscito a contattare un amico, che aveva fatto intervenire i carabinieri. Dalle indagini si è scoperto che il giorno prima della denuncia la vittima era stata costretta a salire su un autobus per arrivare in paese, a Castelnovo Sotto, a prelevare denaro dal suo conto. E emerso pure come la donna, con cui l’uomo aveva avuto una relazione, lo aveva convinto ad accompagnarla in Romania, dove, in concorso con altre persone, lo aveva derubato di 5.000 euro e rinchiuso per una settimana al freddo in un pollaio. Al termine del processo la donna, di 53 anni, è stata condannata a cinque anni e quattro mesi di reclusione, con la sentenza ora definitiva, tanto che è scattato l’ordine di carcerazione per espiare in cella la pena residua di cinque anni, tre mesi e nove giorni di reclusione. Ordine eseguito dai carabinieri di Castelnovo Sotto, paese in cui la donna risiede.