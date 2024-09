Castelnovo Sotto, in cella dopo condanna per maltrattamenti in famiglia

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 18 settembre 2024 – Una condanna a tre anni e un mese di reclusione, diventata definitiva, per maltrattamenti e violenza ai danni di moglie e figli, commessi tra il 2018 e il 2021, spesso anche sotto effetto di droga, chiedendo costantemente del denaro per potersi comprare lo stupefacente. E a ogni rifiuto reagiva con aggressività e violenza, con calci e pugni ai familiari conviventi. Fino a quando, nel novembre 2021, erano intervenuti i carabinieri di Castelnovo Sotto, mentre l’uomo, un 52enne di origine calabrese, stava aggredendo la moglie in modo violento. Era stato arrestato, portato in caserma e poi in carcere. Condannato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione, deve scontare un residuo di pena di quasi un anno e sette mesi. Nei giorni scorsi, di fronte alla definizione della condanna, gli uffici giudiziari preposti hanno emesso l’ordine di carcerazione. E ieri pomeriggio i carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto hanno eseguito il provvedimento, trasferendo l’uomo in carcere per espiare la pena.