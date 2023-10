Castelnovo Sotto, infortunio sul lavoro in azienda agricola

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 14 ottobre 2023 - Soccorsi mobilitati in mattinata, poco prima delle 9, per un infortunio sul lavoro accaduto in un’azienda agricola in località Cogruzzo di Castelnovo Sotto. Un lavoratore è rimato ferito a una gamba. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Pubblica assistenza locale e il personale dell’automedica. Dopo le prime cure il ferito è stato portato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Sul posto anche i carabinieri di Castelnovo Sotto. Mobilitato anche il servizio di Medicina del lavoro per gli accertamenti. Inizialmente la situazione clinica sembrava piuttosto grave. Dopo le prime cure, secondo quanto si è appreso, l’infortunato è sempre rimasto cosciente e non sembra essere in pericolo di vita. Si ripete dunque il fenomeno degli infortuni sul lavoro, che nei giorni scorsi nel Reggiano ha provocato ben due tragedie, oltre a diversi incidenti in cantieri e aziende, con gravi conseguenze per le persone coinvolte. Nei giorni scorsi è stato organizzato anche un presidio dei sindacati davanti alla Prefettura di Reggio per sollecitare ulteriori provvedimenti a favore della sicurezza sul lavoro.