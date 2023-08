Lite con morsi e scalpello tra vicini di casa a Castelnovo Sotto (Reggio Emilia)

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 16 agosto 2023 – Si allunga l’elenco di liti e violenze tra vicini di casa, spesso per futili motivi. A Castelnovo Sotto alcuni presunti rumori molesti, la serata della vigilia di Ferragosto, hanno scatenato la violenza con tanto di sprangate, con l’aggredito che si è difeso morsicando la controparte a guance e braccia.

Forse c’erano già screzi tra le parti. Sta di fatto che per riportare la calma sono dovuti intervenire i carabinieri, con i protagonisti della lite medicati in ospedale per escoriazioni non gravi. Un uomo di 67 anni, abitante al secondo piano della palazzina, ha avuto il diverbio con il vicino del primo piano, di 58 anni. Pare che uno dei due avrebbe creato disturbo con rumori giudicati fastidioso dalla controparte.

L’abitante al secondo piano ha chiesto al vicino di smettere. E per essere più convincente, è sceso al piano inferiore con uno scalpello da muratore tra le mani, con cui ha colpito il 58enne, mentre quest’ultimo si è difeso mordendo a guancia e braccio il 67enne. Sono stati portati al pronto soccorso di Reggio e Guastalla per le medicazioni. Ora si stanno verificando gli elementi raccolti dai carabinieri, con i due vicini di casa che rischiano la denuncia per lesioni personali.