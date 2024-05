Castelnovo Sotto, minaccia col coltello nella lite stradale

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 13 maggio 2024 - Una manovra stradale forse sbagliata ha provocato una lite tra due persone, con uno dei conducenti, di 56 anni, che ha estratto un coltello per minacciare un 28enne che era in sella a un ciclomotore, il quale ha filmato tutta la scena con il telefonino. Proprio le immagini registrate hanno fornito ai carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto gli elementi necessari per inoltrare la denuncia per minaccia aggravata a carico del 56enne. L’episodio si è verificato a inizio aprile a Castelnovo Sotto, sull’ex Statale per Poviglio. All’altezza di una rotatoria il giovane in ciclomotore si è visto tagliare la strada da un’auto, con il conducente che si è fermato poco dopo, offendendo il 28enne, per poi afferrare un coltello dall’auto, con atteggiamento minaccioso. Il giovane ha ripreso la scena, poi affidata alla visione dei carabinieri, ai quali ha sporto querela. L’attività investigativa, svolta dai militari, supportata anche dalle immagini e dai video che riprendevano tutta la scena del diverbio, ha permesso ai carabinieri di presentare denuncia alla magistratura a carico del 56enne, per minaccia aggravata.