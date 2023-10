Espulso dall’Italia: continuava spacciare droga nonostante le condanne

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 24 ottobre 2023 - I carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto hanno eseguito l’espulsione dall’Italia di un 35enne nigeriano, per il quale l’autorità giudiziaria ha confermato la pericolosità sociale, risultando pregiudicato per reati in materia di stupefacenti.

Pericolosità sociale, già dichiarata dal Tribunale di Parma nel 2021, quando il 35enne era stato condannato e si trovava agli arresti domiciliari per l’espiazione della pena inflitta per reati di droga. Più volte il cittadino africano era stato denunciato, arrestato e condannato. Nell’agosto dello scorso anno, inoltre, si era allontanato dagli arresti domiciliari e neppure aveva seguito il previsto percorso socio familiare che gli era stato affidato, per poterlo aiutare a uscire dal tunnel dell’illegalità.

E’ stato tutto inutile. Ha continuato a spacciare droga. Dunque, considerato socialmente pericoloso, per lui è stato disposto l’allontanamento dell’Italia. I carabinieri di Castelnovo Sotto lo hanno prelevato nella sua abitazione per poi affidarlo alla Questura di Reggio per il trasferimento alla frontiera.