Castelnovo Sotto, pensionato grave dopo caduta in azienda

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 22 marzo 2025 - Un agricoltore di 89 anni è rimasto ferito gravemente stamattina verso le 7,30 nella sua azienda di Strada Pasubio a Cogruzzo di Castelnovo Sotto. Sono stati il fratello e un dipendente dell’azienda a scoprire l’89enne a terra, in stato di choc. Secondo i primi accertamenti, svolti da carabinieri e Medicina del lavoro, l’anziano sarebbe caduto battendo la testa, non escludendo un malore alla base dell’infortunio. Sono arrivati l’ambulanza della Pubblica assistenza con l’automedica per le prime cure. E’ stato poi trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni giudicate piuttosto gravi per il trauma cranico e per l’età non più giovane. Sul posto anche i carabinieri di Castelnovo Sotto con i tecnici del servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria locale per svolgere gli accertamenti.