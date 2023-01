Castelnovo sotto ritrova il falò del Vecchione

Il falò del Vecchione a Castelnovo Sotto

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 1 gennaio 2023 - Si è rinnovato il tradizionale falò del vecchione che si porta via l’anno vecchio, dando il benvenuto a quello nuovo, sperando che sia migliore per tutti. Dopo due anni di stop forzato, i volontari dell’associazione del Castlein sono tornati in piazza a Castelnovo Sotto, ieri sera, per aprire i festeggiamenti del San Silvestro, distribuendo gratuitamente alle centinaia di persone presenti una tazza di cioccolata calda, pandoro e panettone, per poi accendere il grande falò del grosso pupazzo in cartapesta, realizzato dai volontari del carnevale del paese. Il sindaco Francesco Monica ha ricordato l’anno 2022 come un momento di ripresa dopo l’emergenza sanitaria e la pandemia Covid, sottolineando come Castelnovo Sotto sia ancora tra i pochi paesi che continuano a portare avanti l’antica tradizione del carnevale, che quest’anno prevede le sfilate allegoriche dei carri e delle mascherate nelle quattro domeniche di febbraio, sperando in un ritorno al successo e al grande pubblico, dopo gli anni difficili appena trascorsi. In centinaia hanno preso d’assalto la piazza e il centro storico di Castelnovo Sotto per un momento di gioia per i bambini e per assistere a una tradizione che non vuole saperne di finire in un cassetto.