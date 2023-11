Castelnovo Sotto, salvo dopo folgorazione elettrica

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 11 novembre 2023 - Dramma sfiorato e soccorsi mobilitati in mattinata, verso le 10, alla azienda Snatt Logistica di via San Biagio a Castelnovo Sotto, dove un elettricista è stato colpito da una forte scarica elettrica mentre stava svolgendo lavori di manutenzione e una cabina elettrica, all’interno di uno dei capannoni. Sono stati i colleghi a dare l’allarme ai soccorsi, mobilitati con l’ambulanza della Pubblica assistenza, automedica, l’elisoccorso giunto da Parma e i vigili del fuoco di Sant’Ilario, oltre ai carabinieri e alla Medicina del lavoro per gli accertamenti. All’arrivo dei soccorsi il lavoratore folgorato è apparso cosciente, pur se sotto choc per quanto accaduto. Ma sono stati rilevati elementi che hanno confermato il passaggio della scarica nel corpo. L’uomo è stato portato in ospedale, al Santa Maria Nuova di Reggio, per accertamenti clinici, ma non sembra essere in pericolo di vita. Sono in corso gli approfondimenti tecnici per ricostruire la dinamica dell’infortunio, che ha rischiato di provocare conseguenze drammatiche.