Castelnovo Sotto, si ferisce alla mano al cantiere della chiesa

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 14 maggio 2024 - Soccorsi mobilitati, stamattina in centro a Castelnovo Sotto, dove la centrale operativa del 118 ha fatto intervenire anche l’elisoccorso di Parma, atterrato al campo sportivo del paese, per un infortunio sul lavoro che si è verificato in via Gramsci, al cantiere allestito per lavori di ristrutturazione della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea. Un operaio di 39 anni, residente a Quattro Castella, si è procurato un grave trauma a una mano mentre stava svolgendo manutenzione al tetto dell’edificio, con uno strumento di carpenteria. Sul sono arrivati l’ambulanza della Pubblica assistenza locale insieme al personale dell’autoinfermieristica di Poviglio. Dopo le prime valutazioni è stato deciso di ricorrere all’elicottero del 118 per il trasferimento più rapido del ferito alla Chirurgia della mano del policlinico di Modena, dove l’infortunato è stato trasportato. La ferita alla mano risulta essere piuttosto grave, ma l’uomo non appare in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti i carabinieri di Castelnovo Sotto con i tecnici della Medicina del lavoro, per ricostruire quanto accaduto.