Trovato il cadavere di un uomo scomparso 9 anni fa: giallo a Castelnuovo Sotto (Reggio Emilia)

Castelnuovo Sotto (Reggio Emilia), 12 luglio 2023 – Il corpo, o quel che ne resta, è avvolto in un sacco, sepolto a circa 50 centimetri di profondità davanti a una casa colonica nelle campagne di Reggio Emilia, a Castelnuovo Sotto. E i carabinieri sono convinti che sia il cadavere di Gaetano Impellizzeri, commerciante siciliano di Messina, scomparso nel febbraio del 2014. L’uomo – secondo le prime ipotesi – è stato ucciso poco distante a colpi di pistola.

A trovare il cadavere sono stati i carabinieri di Reggio che stavano indagando proprio sull’omicidio del commerciante d’auto a 9 anni di distanza dalla sua scomparsa. I militari hanno scandagliato un terreno di pertinenza in una casa colonica ( i cui proprietari sono estranei alla vicenda) nella campagna di Castelnovo Sotto, mediante un echo-scanner. Il successivo scavo ha fatto emergere un corpo: la salma, che sarebbe stata seppellita circa nove anni fa, sarà sottoposta sabato ad esame autoptico, con campionamento del Dna da inviare al Ris di Parma per avere la certezza che la vittima sia proprio Impellizzeri, della cui scomparsa si era occupato anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’.

Impellizzeri, all’epoca di 47 anni, lavorava nel settore commerciale nel campo di elettrodomestici e automobili. Da poco più di un anno viveva con la nuova compagna a Isola delle Femmine (nella provincia di Palermo). Viaggiava spesso per lavoro e frequentemente si recava in Spagna.

La mattina di lunedì 10 febbraio 2914 era partito dall’aeroporto di Trapani-Birgi diretto a Bergamo, pare per un incontro di lavoro. Era arrivato alle 8 e nel corso della giornata aveva telefonato alla compagna più volte, l’ultima alle 17. L’ipotesi investigativa è che l’uomo sia stato attirato in un incontro trappola, forse legato proprio alla sua attività. I primi accertamenti tenderebbero ad escludere un contesto di criminalità organizzata.

Da allora non si erano avute più sue notizie: furono i familiari a denunciarne la scomparsa. Era stato sentito anche il contatto bergamasco dell’uomo, il quale aveva però escluso un incontro in quella giornata, sostenendo invece che l’ultimo affare con lui era stato concluso mesi prima. Ora questa nuova svolta che ha portato nella Bassa Reggiana, con le indagini in corso per ricostruire l’intera vicenda. Massimo riserbo da parte degli inquirenti sull'origine dell'indicazione che li ha portati a scavare e trovare il cadavere a Castelnuovo Sotto