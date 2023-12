Castelnovo Sotto, studenti al palasport contro l'handicap

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 5 dicembre 2023 – Diffondere maggiore consapevolezza tra i giovani sulle diverse abilità e favorire percorsi educativi, finalizzati all'eliminazione di ogni forma di pregiudizio e di discriminazione. Questo il senso dell’iniziativa andata in scena ieri al palazzetto dello sport di Castelnovo Sotto e che ha coinvolto i ragazzi della scuola media. L’Istituto comprensivo ha voluto celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità attraverso una serie di iniziative, che hanno visto protagonisti gli studenti stessi. Per ascoltare testimonianze concrete sul tema delle diverse abilità tutte le classi hanno incontrato alcuni atleti dell’associazione sport disabili di Reggio, ascoltato le loro testimonianze. Alcune rappresentative delle classi terze e alcuni atleti dell’associazione, di cui fa parte anche un allievo dell’istituto castelnovese, hanno disputato alcune partite di basket in carrozzina. Il sindaco Francesco Monica e il dirigente scolastico Maria Elena Torreggiani hanno ringraziato i professori Alberto Buffagni e Alessandra Borciani, promotori dell’iniziativa e tutti i docenti della scuola, per la sensibilità dimostrata durante l’organizzazione della giornata. A conclusione delle attività sportive, la scuola ha ospitato la campionessa paralimpica di handbike, Ana Maria Vitelaru, che ha portato la sua testimonianza di vita, raccontando le molteplici sfide che ha voluto e saputo affrontare, dimostrando che “nulla è impossibile se si ha la determinazione e la passione per perseguire i propri sogni”.