Castelnovo Sotto, svelati i "segreti" del Carnevale

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 8 febbraio 2025 - Con la tradizionale serata di presentazione, ieri sera a Castelnovo Sotto, è stato svelato il manifesto dell’edizione 2025 del carnevale del Castlein, in programma dal 16 febbraio e per quattro domeniche con la sfilata dei grandi carri e delle mascherate preparati dalle varie scuderie del territorio. Presenti il sindaco Francesco Monica, il neo presidente del comitato organizzatore, Alex Cavandoli, che ha preso il posto di Mario Mattioli, fino alla giovane Cecilia Giorgini, la studentessa dell’istituto Chierici di Reggio chiamata quest’anno a realizzare il disegno simbolo del manifesto della tradizionale festa allegorica. Il carnevale comincia il 16 febbraio con il passaggio delle chiavi della città dal sindaco al Castlein, la maschera che rappresenta il carnevale castelnovese. E da subito non è mancato lo scontro tra queste due figure istituzionali, facendo intendere quale sarà il clima dalle parti della rocca municipale, con il Castlein ad allontanare il primo cittadino dalla scena. Tanti i temi affrontati quest’anno da carri e mascherate: dalla pace al mondo a colori, fino ai personaggi di fantasia, la settimana bianca, il mondo del motori. Ma con la novità della nuova scuderia della “Confraternita 109”, un gruppo formato da quattro ragazzi giovanissimi che hanno deciso di intraprendere la strada per diventare maestri cartapestai e portare avanti la tradizione nel pieno spirito del carnevale di Castelnovo Sotto.