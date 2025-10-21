Castelnovo Sotto, trovato in centro con l'hashish nell'auto

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 21 ottobre 2025 - A bordo di un’auto, è stato fermato dai carabinieri della caserma locale in piazza IV Novembre, nel centro storico di Castelnovo Sotto. Al volante un giovane di 24 anni, che alla vista dei militari, prima del controllo, è stato notato lanciare qualcosa a terra. Ma il tentativo di passare inosservato non è riuscito, con i carabinieri che hanno raccolto l’involucro contenente una ventina di grammi di hashish, divisa in tre parti. Il giovane, residente nella Bassa Reggiana, è stato identificato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’accertamento è avvenuto la scorsa settimana, nel corso di un normale accertamento sul territorio. La droga è stata sequestrata, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di capire con esattezza la destinazione della sostanza rinvenuta, anche per la vicinanza di scuole e altri luoghi di ritrovo nei pressi della piazza in cui si è svolto l’accertamento. Inoltre, tra Castelnovo Sotto, la vicina area della val d’Enza e la città capoluogo, si sospetta un traffico di droga con pusher collegati tra loro.