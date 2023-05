Castelnovo Sotto, un paese in lutto per Matteo Botti morto nell’incidente a Parma

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 10 maggio 2023 - La comunità di Castelnovo Sotto si stringe ai familiari di Matteo Botti, il ragazzo di 16 anni vittima di un incidente stradale accaduto domenica sera a Parma. Una caduta dallo scooter, che ha coinvolto anche un altro ciclomotore, costata al vita al giovane che abitava a Cogruzzo e che nel fine settimana si trovava dalla madre, a Parma. La famiglia di Matteo è molto conosciuta. Il padre Stefano è infermiere ricercatore, spesso in viaggio per convegni e incontri. E fino al 2021 è stato consigliere comunale di maggioranza, impegnato pure nella vita istituzionale di Castelnovo Sotto. Il sindaco Francesco Monica, che conosce bene la famiglia, ha espresso cordoglio a nome di tutta la cittadinanza. E così ha fatto anche il rappresentante delle opposizioni, Roberto Cocconi, in un paese comprensibilmente in lutto, oltretutto a pochi giorni dal voto comunale. Al momento si è ancora in attesa di fissare i funerali. Come da prassi, infatti, la vicenda è al vaglio della magistratura, in attesa di fare piena chiarezza sulla dinamica dell’incidente. La famiglia ha concesso l’autorizzazione per l’espianto degli organi. Matteo lascia nel lutto i genitori Stefano e Simona, entrambi infermieri di professione, il fratello minore Luca, le sorelle Sara e Chiara, oltre a tanti amici. Il sedicenne dopo le scuole medie aveva frequentato un corso professionale e ora stava cercando lavoro.