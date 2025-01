Castelnovo Sotto, un vecchione da sold out

Come tradizione, nell’ultima serata dell’anno, in centro a Castelnovo Sotto, è andata in scena l’anteprima del veglione con il falò del vecchione, ovvero le fiamme che vengono appiccate alla grande statua di cartapesta che vuole dare l’addio al 2024. L’iniziativa è organizzata dall’associazione del Carnevale ‘Al Castlein’, che ogni anno allestisce lo storico carnevale castelnovese e che non perde, neppure l’ultimo giorno dell’anno, l’occasione per mettere in mostra una buona dose di creatività. Il fantoccio di cartapesta viene sempre costruito dai volontari nei capannoni di via Prati Landi, vero e proprio quartier generale per la realizzazione dei carri allegorici del carnevale.

Il fantoccio destinato al rogo è alto circa dieci metri. Una bella occasione per condividere messaggi di pace, inclusione e solidarietà per il 2025, con la partecipazione del Comitato genitori in Auser e dei Cittadini per la pace. Come sempre, mentre veniva distribuita cioccolata caldi ai cittadini presenti, si è dato il via al rogo del vecchione, seguendo una tradizione storica che avveniva nelle campagne.

a. le.