Castelnovo, video e sanzioni ambientali

Dal 13 febbraio sono operative le specifiche telecamere per rilevare gli autori di infrazioni ambientali, in particolare coloro che abbandonano i rifiuti fuori dai cassonetti. Da alcuni giorni, infatti, le immagini registrate possono essere utili per emettere delle sanzioni amministrative. Le aree interessate sono segnalate da appositi cartelli. Inoltre, gli impianti di registrazione video possono essere spostati in caso di necessità nelle zone maggiormente "a rischio" per le infrazioni ambientali.