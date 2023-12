Castelnvovo Sotto, artigiano accoltellato dopo lavoro in negozio

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 5 dicembre 2023 – Probabilmente infastidito della presenza di un uomo in casa, che la moglie aveva invitato a bere un caffè dopo che aveva eseguito dei lavori di edilizia in un esercizio commerciale, non ha esitato a colpire l’artigiano con un coltello, provocandogli lesioni guaribili in un paio di settimane. E’ accaduto a metà novembre. Sull’episodio hanno svolto indagini i carabinieri di Castelnovo Sotto, che ora hanno denunciato il presunto aggressore, un 27enne residente nella Bassa, accusato di lesioni personali aggravate. La vittima, un artigiano calabrese cinquantenne, è stato invitato nell’abitazione, dove la donna risulta separata in casa dal marito. Nella coppia pare ci fosse parecchia tensione. Una volta in casa, l’artigiano è stato aggredito senza alcun apparente motivo dal 27enne, che ha proferito minacce per poi colpire l’ospite con un coltello, al torace e verso il fianco. Grazie anche all’aiuto della donna, l’artigiano è riuscito a scappare, recandosi poi in ospedale a Guastalla per le medicazioni a torace, polso destro e avambraccio sinistro. Si è poi diretto alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, facendo avviare le indagini. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia del 27enne, che dovrà rispondere di lesioni aggravate.