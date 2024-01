Castiglioni fu denunciata anche a Guastalla

Si allarga il raggio d’azione delle "situazioni debitorie" – ora al centro di un’indagine della procura – che sarebbero state lasciate dallo studio Graziella Castiglioni (con uffici a Scandiano e Rubiera) che fino a poche settimane fa si occupava di amministrazione di condomini.

Già la scorsa primavera, a Guastalla, un gruppo di proprietari degli immobili del centro commerciale "Guastalla 2", a Pieve di Guastalla, ha presentato querela contro la ormai ex amministratrice della struttura commerciale, in cui si trovano il supermercato Coop e altri punti vendita nella galleria interna. Una querela per il mancato pagamento di alcuni interventi, tra manutenzione caldaie e soprattutto la sistemazione del tetto: i proprietari avevano già versato per intero le somme previste per gli interventi, ma quando le imprese hanno lamentato ritardi nei pagamenti con la richiesta di pignoramento del conto corrente condominiale, si è scoperto che i soldi versati non erano stati usati per pagare le imprese. E per i proprietari è stato necessario versare nuovamente parte della somma. Si parla di un danno di oltre 270-280 mila euro.

Nel frattempo, ovviamente, l’amministrazione dell’immobile è passata ad un altro studio professionale.

Alcuni proprietari hanno confermato di aver dovuto versare le somme mancanti, soprattutto per evitare di vedersi bloccare conti correnti personali o delle loro attività commerciali. Situazioni simili potrebbero essere realtà anche in altri edifici condominiali che ospitano centri commerciali, dove si trovano anche supermercati Coop, nella Bassa reggiana e pure in val d’Enza.