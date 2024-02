Castiglioni sospesa dall’albo degli amministratori

L’Associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari (Anaci) ha sospeso, a tempo indeterminato, l’amministratrice condominiale Graziella Castiglioni, indagata dalla Procura per truffa, appropriazione indebita e sostituzione di persona.

Lo ‘Studio Graziella Castiglioni amministrazione condomini’, con sedi a Scandiano e Rubiera, ha cessato l’attività nelle scorse settimane. Tra le contestazioni degli inquilini ci sarebbero svariate bollette non pagate: una vicenda che sta colpendo condomini e inquilini a Scandiano, Rubiera, Sassuolo.

C’è grande preoccupazione dopo le segnalazioni su bollette inevase, tanto che i fornitori in alcuni palazzi amministrati dalla Castiglioni hanno ridotto la fornitura di energia.

Castiglioni lunedì è stata sospesa a tempo indeterminato dall’Anaci a causa dell’indagine in corso e finché non verrà chiarita la sua posizione.

Castiglioni è assistita dall’avvocato Giovanni Tarquini, affiancato dal collega Carmine Migale. "Al momento – ha detto ieri l’avvocato Migale – ritengo che si tratti di una questione totalmente civilistica, fino a che non verranno fatte indagini più approfondite".

Intanto ai centralini di Cisl continuano le richieste di aiuto da parte dei cittadini. "Ad oggi una cinquantina di persone – dicono dal sindacato – hanno chiamato i nostri uffici per chiedere informazioni e testimoniare il loro coinvolgimento e preoccupazione sulla vicenda".

Il 5 febbraio Cisl e Adiconsum hanno promosso al teatro Boiardo di Scandiano alle 17.30 un incontro aperto ai nuovi amministratori di condominio, agli inquilini e amministratori dei comuni più interessati dal caso. Sarà presente il pool di avvocati di Adiconsum capitanati dal legale reggiano Davide Gollini, esperto della materia, per illustrare cosa occorre fare per tutelarsi.

Domenico Chiatto, segretario generale aggiunto di Cisl Emilia Centrale, aveva già annunciato che l’associazione Adiconsum Emilia Centrale si è attivata con alcuni fornitori di luce, gas e acqua "affinché non procedano con i distacchi delle forniture, sospendano le azioni di recupero dei crediti e diano tempo agli inquilini di poter gestire gli insoluti per i quali non hanno colpe. Adiconsum metterà a disposizione i suoi avvocati per le azioni civili e penali del caso. Chiediamo al presidente della Provincia di attivare subito un’unità di crisi per coordinare inquilini, Comuni e tutti i soggetti che siano stati danneggiati dalla chiusura dello studio di Graziella Castiglioni".

