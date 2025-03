Castlein, il carnevale

Arriva al gran finale il carnevale del Castlein, a Castelnovo Sotto, con la sua quarta sfilata allegorica in programma domani alle 14,30 in paese. E al termine dei giri di carri e mascherate nel cuore del centro storico sono previsti la proclamazione e la premiazione della scuderia vincitrice del Gonfalone per il carnevale 2025, che è già stato rimesso in palio dall’Avis, campione nell’edizione dello scorso anno. Restano aperti il Museo della Maschera in municipio, la mostra delle opere in cartapesta nella chiesa della Madonna, stand gastronomici con gnocco fritto, patatine e panini.

