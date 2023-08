'Cat Music': La Festa di Lancio per l'Oasi delle Zampette a Sant'ilario

Si chiama, molto evocativamente, “Cat Music” la serata di beneficenza in programma il 2 settembre al Centro Sociale Airone durante la quale sarà presentato il progetto “L’Oasi delle Zampette”. L’iniziativa, organizzata dalla associazione “Zampette per strada” col patrocinio del Comune, sarà l’occasione per il lancio ufficiale della campagna di raccolta fondi per finanziare la costruzione della struttura.

In luglio il Comune ha affidato all’associazione oltre 7mila mq nella zona tra il cimitero e via Brunetto Ferrari dove nascerà un’oasi felina. L’oasi vuole essere un esempio di collaborazione tra ente pubblico e cittadini, dato che l’associazione senza fini di lucro “Zampette per strada” insieme a compiti di monitoraggio del benessere dei gatti dell’oasi curerà anche l’aspetto informativo e di sensibilizzazione. "Vista l’importanza di questo investimento unico in Provincia – dice l’assessore all’ambiente Fabrizio Ferri (foto) - amministrazione e Zampette per strada intendono aprire anche ad altre amministrazioni comunali la possibilità di collaborare o convenzionarsi con la struttura".