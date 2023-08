Cataleta presenta ’Semidei’ "Viaggio nella bellezza dei Bronzi"

di Mariagiuseppina Bo

Un bianco, immoto calanco sul mare, a riva detriti poi il ‘miracolo’, il 16 agosto del ’72, riaffiorano i Bronzi di Riace. Inizia così: ’Semidei’, un docufilm assoluto, per immagini, linee narrative, montaggio, incanto lirico e tragico nell’intreccio tra storia e attualità, messaggero di pace. Alessandra Cataleta, reggiana d’adozione, ne firma la regia insieme a Fabio Mollo.

L’anteprima mondiale il 6 settembre, durante la mostra del cinema di Venezia, alle ‘Giornate degli Autori’.

Cataleta, docente al liceo artistico Chierici, indirizzo audiovisivo e multimediale, vive tra Torino, Roma e Reggio, che ama moltissimo. Racconta: "Semidei è un film sostenuto dalla Regione Calabria, a 50 anni dal ritrovamento delle due meravigliose statue greche, a Riace Marina, nell’agosto del ’72. È prodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar Mediawan, che ha una sede anche a Reggio. Questo film ha una lunga gestazione, nasce dalla scrittura di Armando Trotta, Giuseppe Smorto, Massimo Razzi e Fabio Mollo. Mi hanno chiamato al progetto poco più di un anno fa e ho accettato con gioia. Sono legata a Fabio da 20 anni di amicizia, nata al Centro Sperimentale di Cinematografia. Abbiamo una sensibilità contigua e speculare, che si è espressa con la ricerca di un dialogo fra passato e presente". L’utilizzo di materiali d’archivio è, parte integrante del film, Cataleta continua: "I protagonisti sono persone prevalentemente calabresi, che vivono in Calabria. Siamo rimasti affascinati dagli studi di Daniele Castrizio che, dalla tragedia di Eschilo, riconosce nei Bronzi i due fratelli Eteocle e Polinice che si uccidono a vicenda, e rappresentano un monito perenne contro tutte le guerre. I Bronzi per noi sono anche i santi Cosma e Damiano, patroni di Riace. Semidei è uno splendido viaggio nell’inafferrabile bellezza della Calabria e dei Bronzi. Un’alchimia di talenti messi insieme, due registi, la fotografia vivida e materica di Tommaso Lusena De Sarmiento, il montaggio articolato e intimo di Filippo Montemurro e Mauro Rossi, e la responsabilità di lavorare come autrice per una realtà produttiva prestigiosa come Palomar. Ho amato il rapporto con i protagonisti, così come esplorare la poderosa natura dei paesaggi calabresi: i calanchi a Palizzi e Riace, la fiumara di Amendolea, il borgo fantasma di Roghudi, il mare. Abbiamo lavorato in modo corale e sinergico".

Nel Film colpisce Carlotta, una ragazza di Riace, di padre senegalese e madre calabrese, che correla realtà d’oggi e tragedia greca, il coraggio di Michele Albanese, giornalista sotto scorta perché ha raccontato le guerre di ‘ndrangheta, il dramma di una famiglia di profughe ucraine. "Con queste - dice Cataleta- ho avuto un rapporto privilegiato, intenso, che mi ha molto toccato. Con la voce della giornalista, Adele Cambria, ricordiamo anche i moti di Reggio Calabria del ’70, infine, il terribile naufragio del 26 febbraio scorso a Cutro. Poi campeggiano ineffabili i Bronzi, che uniscono più di 2000 anni di storia, aspettando che si colga il loro messaggio di pace, sembrano avere la stessa texture del paesaggio, che si fonde nel bronzo: un’unione da proteggere".