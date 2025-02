Catarzi in Fonderia. La danza che ammalia

Serata dedicata alla coreografa e danzatrice Claudia Catarzi, che con la performance "14.610" offre al pubblico un’esperienza immersiva nel linguaggio coreutico dell’artista, caratterizzato da un’essenzialità espressiva che indaga il rapporto tra corpo e spazio, tra gesto e percezione. Questa sera alle 20,30, in Fonderia. Claudia Catarzi è una delle voci più interessanti sulla scena della danza contemporanea. Dopo essersi formata all’Accademia di Belle Arti di Firenze, ha collaborato con compagnie e artisti internazionali, tra cui Micha Van Hoecke, Virgilio Sieni, Sasha Waltz & Guests e Dorky Park di Constanza Macras.

Il suo lavoro coreografico, apprezzato per la ricerca minuziosa sul movimento e sull’interazione con lo spazio, ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Questo lavoro di Claudia Catarzi costringe lo spettatore a tenere gli occhi all’insù, incantato ad ammirare l’abilità tecnica, esplicita ed evidente di una figura che non fa dell’acrobazia, ma comunque costruisce una coreografia tesa e scultorea, fatta di posizioni plastiche, di gesti netti e definiti, perfino di salti. Nel gesto prevale sempre una certa austerità, mai algida però. Mentre c’è qualcosa di trionfale nella costruzione su cui l’artista danza, che assomiglia al basamento per una statua equestre. Il titolo dello spettacolo è "14.610", un numero che indica qualcosa a cui non si accenna mai esplicitamente. Ma è una chiave d’accesso, come il codice di una stanza d’albergo, per entrare dentro lo spettacolo. Un piccolo e sofisticato enigma da sciogliere. Al termine dello spettacolo, Claudia Catarzi si ferma a conversare con il pubblico. Info: www.fndaterballetto.it

Stella Bonfrisco